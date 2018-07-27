ФСБ ведёт следствие против «высокого чина» МЧС Курганской области

Курган, , 13:04 — REGNUM В Курганской области следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело против бывшего начальника одной из пожарных лабораторий Зауралья за превышение должностных полномочий. Мужчина в течение двух лет выписывал подчинённым премии, а затем забирал деньги в свой личный карман, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

Премиальные деньги переводили на банковскую карту начальника или передавали наличными в его кабинете. Таким образом, он набрал 270 тыс. рублей в собственный карман.

Помимо этого, по данным регионального ФСБ, есть признаки присвоения экс-начальником пожарной лаборатории денег по фиктивным отчётам по затратам на ремонт техники, закупку канцелярских товаров и горюче-смазочных материалов. Подозревают мужчину и в лоббировании интересов коммерческих фирм в сфере пожарных сигнализаций.

То есть вместе с предпринимателями он отказывал в подключении к пультам пожарной охраны автоматизированных пожарных сигнализаций, которые устанавливали не подконтрольные ему фирмы. Юридическим лицам при проверке пожарной сигнализации советовал обращаться в «свои» компании.

Расследование и сбор доказательной базы продолжается, сообщают в УФСБ по Курганской области.

Напомним, следователи УФСБ по Курганской области также ведут расследование против бывшего вице-губернатора Зауралья.

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