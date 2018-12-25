В Курганской области арестован инспектор Ростехнадзора

Курган, , 08:15 — REGNUM В Кургане заключён на два месяца под стражу инспектор межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора. Он обвиняется во взятке на сумму более 200 тыс. рублей от сотрудников дочерней компании «Транснефти», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области.

В «Транснефти» официально прокомментировали ситуацию, дескать, были в курсе проводимых оперативниками УФСБ мероприятий и силовикам оказывалось всемерное содействие.

«Позиция компании по отношению к любым проявлениям коррупции была и остается крайне непримиримой», — заявил пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Дёмин.

Подробности возбуждённого против инспектора Ростехнадзора уголовного дела по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом») не разглашаются в интересах следствия.