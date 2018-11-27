Руководство курганского предприятия подозревают в уходе от налогов

Курган, , 11:17 — REGNUM В Кургане возбуждено уголовное дело по факту совершения налогового преступления руководством ООО «УралСпецТранс». Общая сумма вменяемых сокрытых денежных средств от органов УФНС России составила не менее пяти миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что заводу ООО «УралСпецТранс» налоговые органы выставили в декабре 2017 года поручения на перечисление недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на сумму более шести миллионов рублей. Но руководители предприятия предпочли скрыть финансовые потоки, производя расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет организации, который был обременён инкассовыми поручениями. Таким образом от налоговиков «спрятано» не менее пяти миллионов рублей, полагает следствие.

В отношении руководителей предприятия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»).

Согласно открытым источникам, ООО «УралСпецТранс» занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, а также торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области под суд отдан гендиректор крупного предприятия