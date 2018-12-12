Санкт-Петербург, 12 декабря, 2018, 14:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге согласована новая отраслевая схема развития метрополитена. В нее внесены проектируемые новые линии и станции, включая альтернативные варианты, а также будущие вторые вестибюли действующих станций и элементы инфраструктуры метрополитена. Между тем в реальности ситуация с метростроением в городе — печальная.

Krti.gov.spb.ru Отраслевая схема развития метрополитена в Санкт-Петербурге (можно скачать в большом разрешении)

Как сообщили 12 декабря в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), на отраслевой схеме изменено местоположение станций метро «Шуваловский проспект» Фрунзенско-Приморской линии и «Зоопарк» Невско-Василеостровкой линии (между ними будет сделан пересадочный узел).

«Новое местоположение — на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов — было выбрано с учетом развития жилой застройки и потребностей жителей Приморского района в части транспортного обеспечения. Ввод обеих станций запланирован к 2025 году», — отметили в КРТИ.

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Также на схеме впервые появилась станция «Кудрово» в одноименном городе Ленинградской области, примыкающем к Петербургу. Она станет второй станцией Петербургского метрополитена в соседнем регионе.

На Красносельско-Калининской линии метро, которая пока только строится, между станциями «Юго-Западная» и «Сосновая поляна» запланированы две промежуточные станции — «Улица Доблести» и «Брестская».

В отраслевой схеме исключена часть Адмиралтейско-Охтинской линии от станции «Двинская» до станции «Петергофское шоссе». Зато приятным глазу зеленым пунктиром отмечены предложения по альтернативным направлениям развития Красносельско-Калининской и Кировско-Выборгской линий метро.

Например, к будущей Красносельско-Калининской линии предлагается подключить участок от станции «Петергофское шоссе» до станции «Стрельна». На действующей первой (Кировско-Выборгской) линии в качестве альтернативы предложено ответвление от существующей станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково», с промежуточными станциями «Ульянка» и «Авиагородок». Напомним, о возможности строительства метро до «Пулково» ранее заявляли городские власти.

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В то же время за основной вариант развития красной ветки выбрано строительство линии до станции «Проспект Маршала Жукова» с промежуточной станцией «Александрино». Уже разрабатывается проект планировки территории.

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Обозначены на схеме будущие вторые вестибюли существующих станций метро: «Василеостровская», «Балтийская», «Приморская», «Пионерская», «Проспект Просвещения», «Проспект Большевиков», «Горный институт».

Осталась на схеме и перспективная Кольцевая линия метро. Ее северную хорду — от станции «Большой проспект» до станции «Лесная» — планируется построить к 2028−2030 годам, остальную часть линии — после 2030 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о переносе сроков сдачи трех станций Фрунзенского радиуса (пятая линия) и электродепо «Южное» с декабря 2018 года на май 2019 года. Смольный и «Метрострой» обменялись взаимными обвинениями в срыве сроков. Власти заявили о готовности выкупить контрольный пакет «Метростроя» и провести финансовое оздоровление предприятия.