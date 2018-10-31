От Смольного требуют начать строить кольцевую линию метро Петербурга

Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Санкт-Петербургу следует увеличить траты на развитие метрополитена и срочно спроектировать кольцевую линию метро. Об этом заявил депутат городского Заксобрания от «Яблока» Михаил Амосов в ходе первого чтения бюджета на 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Амосов полагает, что Смольный неверно расставил приоритеты и тратит на метрополитен недостаточно средств. Для сравнения он привел в пример столицу России.

«За последние пять лет, с 2014 по 2018 год, построено 32 станции метро, введен 61 км линий. Но это не у нас, друзья мои, это в Москве. За этот же срок в Петербурге построено 2 станции метро и 6,3 км линий метро. В десять раз меньше», — сравнил Амосов.

Он пояснил, что осознает: Москва вдвое больше по площади и имеет более значительную бюджетную обеспеченность. Но сопоставить работу петербургского и московского правительств в этой сфере все-таки возможно, полагает Амосов.

Так, с 2014 года в среднем в Москве только за счет городской казны, исключая частные инвестиции и федеральные деньги, на метро тратили 8,12% бюджета города в год. В Петербурге же в среднем тратили лишь 3,92% бюджета. В 2018 году, когда в строй ввели станции «Беговая» и «Новокрестовская», показатель достиг 4,7% бюджета, в 2019 году запланировано менее 4,5%.

«Вот и всё. Мы просто меньше тратим, поэтому результат неудовлетворительный в этой части. Нужно что-то другое сокращать и находить деньги на развитие важнейшей транспортной системы. Она у нас, к сожалению, развивается не так, как это нужно по всем показателям», — сказал Амосов.

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Депутат подчеркнул, что уже в 2019 году у Петербурга могут начаться проблемы в связи с отсутствием проектной документации на будущие ветки метрополитена. Амосов возмущен тем фактом, что Красносельско-Калининскую линию строят только с одной стороны, на юго-западе, забывая про северо-восточную часть города, также оставшуюся без метро.

«Там на стыке Красногвардейского и Калининского районов живут 350 тысяч человек, которым с 1960-х годов обещают метро, и мы даже не имеем проекта. Надо строить с двух сторон! Или запроектировать вторую часть кольцевой линии и тоже начинать ее строить с двух сторон», — заявил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, новые станции Петербургского метрополитена на оранжевой, зеленой и коричневой ветках появятся до 2025 года. Такие обещания прозвучали от чиновников Смольного на заседании городского правительства 30 октября.

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Напомним, в 2018 году, вопреки всем обещаниям чиновников, фактически сорваны сроки ввода станций Фрунзенского радиуса.

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