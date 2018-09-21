Определены локации новых станций «красной» ветки метро Петербурга

Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM Власти Петербурга наметили места для размещения новых станций первой (красной) линии Петербургского метрополитена в юго-западной части города. Они появятся примерно через десять лет.

Согласно обнародованным планам, новые станции Кировско-Выборгской линии будут построены у парка Александрино и на пересечении проспекта Ветеранов и проспекта Маршала Жукова.

А пока определен победитель конкурса, объявленного ранее Смольным, который должен будет подготовить документацию по планировке территории для размещения новой ветки первой линии — от действующей станции «Проспект Ветеранов» до проектируемой станции «Проспект Маршала Жукова». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

За планировку территории под строительство линейного объекта город заплатит компании «Трансэкопроект» 24,4 млн рублей. Работа должна быть завершена в 2019 году. Затем будут спроектированы сами тоннели и станции. Непосредственное строительство новых объектов метрополитена запланировано на 2023−2028 годы, уточнили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно концепции развития транспортной системы Петербурга, с 2022 по 2028 год 1-я (красная) линия метро будет протянута до пересечения проспектов Ветеранов и Маршала Жукова.

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Напомним также, что у станции «Балтийская» на первой линии в ближайшем будущем появится второй выход на Обводный канал.

Кроме того, в Петербурге скорректируют проектную документацию по строительству северного продолжения Фрунзенско-Приморской (пятой, фиолетовой) линии метро — от действующей станции «Комендантский проспект» до новой станции «Шуваловский проспект».

КРТИ также заключил контракт на разработку предпроектной документации по продолжению Лахтинско-Правобережной линии: от действующей станции «Улица Дыбенко» до будущей станции «Кудрово» на территории Ленобласти с электродепо «Правобережное».

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