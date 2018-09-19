В Петербурге построят станцию метро с пересадкой на «Зоопарк»

Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM В Петербурге скорректируют проектную документацию по строительству северного продолжения Фрунзенско-Приморской (пятой, фиолетовой) линии метро — от действующей станции «Комендантский проспект» до новой станции «Шуваловский проспект». Длина проектируемого участка составляет 2,5 км.

Станция глубокого заложения «Шуваловский проспект» будет иметь пересадку на станцию «Зоопарк», строительство которой запланировано на Невско-Василеостровской (третьей, зелёной) ветке метро.

Как сообщили 19 сентября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга, для этого с АО «Метрогипротранс» заключен госконтракт на сумму 132,7 млн рублей. Срок завершения работ по контракту — конец августа 2019 года. Корректировка проекта потребовалась в связи с изменениями нормативно-правовой базы.

Как уже сообщалось, наземный вестибюль станции «Шуваловский проспект» решено перенести с учетом потребностей жителей. Если раньше он планировался на пересечении Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконструкторов, то теперь — на пересечении Комендантского проспекта и Шуваловского проспекта.

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Кроме того, сегодня же стало известно, что КРТИ с третьей попытки заключил госконтракт на разработку предпроектной документации по продолжению Лахтинско-Правобережной линии: от действующей станции «Улица Дыбенко» до будущей станции «Кудрово» на территории Ленинградской области с электродепо «Правобережное».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Смольный уже объявлял конкурсы на предпроект и для «Кудрово», и для депо. Но оба пришлось отменить по решению комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

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На этот раз контракт на сумму 44,187 млн рублей заключен с ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс». Эта компания должна предложить не менее двух вариантов расположения депо «Правобережное» и станции метро «Кудрово», проработать маршрут будущей подземной трассы, определить все параметры строительства.

Предпроект ветки метров Ленобласть должен быть готов к концу марта 2019 года.

Как сообщалоИА REGNUM, планируется, что станции «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена будут открыты до конца 2018 года. Одновременно будет введено в эксплуатацию электродепо «Южное».

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