НАТО между Россией и Украиной — по кому «ударит» альянс: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 декабря, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Названы признаки приближения мировой войны;
- Экс-президент Грузии в смерти соратника видит «русский след»;
- Совместные российско-индийские военно-морские учения начались в Индии;
- Россия снизит добычу нефти;
- Принят закон о повышении МРОТ.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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