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Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей

Экономика

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 2019 года

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Москва, 11 декабря 2018, 11:20 — REGNUM  Закон, устанавливающий новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019 года, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Так, размер МРОТ с 2019 года составит 11 280 рублей. Это на 117 рублей выше, чем установлено сегодня — сейчас минимальная зарплата достигает 11 163 рублей. Такой уровень МРОТ был установлен 1 мая 2018 года, когда вступил в силу закон об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума.

Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, размер МРОТ более не сможет опускаться ниже прожиточного минимума. Поэтому необходимо принять закон о его повышении. На повышение минимальной зарплаты потребуется 13,7 млрд рублей дополнительных расходов организаций реального сектора экономики.

Повышение МРОТ коснется 3,7 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла во II чтении законопроект о повышении МРОТ

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Повышение минимального размера оплаты труда
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