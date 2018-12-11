В Индии начались совместные российско-индийские военно-морские учения

Нью-Дели, , 11:27 — REGNUM В индийском городе Вишакхапатнам, штат Андхра-Прадеш, начались совместные военно-морские учения России и Индии «Индра Нэви-2018». По сообщению индийского новостного издания «Ракшак ньюз», учения пройдут с 9 по 16 декабря в Вишакхапатнаме и в водах Бенгальского залива.

Министерство обороны Индии подчеркнуло, что основной целью учений является повышение оперативной совместимости военно-морских сил двух стран, а также выработка единого установленного порядка проведения операций по обеспечению безопасности на море. Представители оборонного ведомства страны также выразили надежду, что «Индра Нэви» станет очередной важной вехой в развитии сотрудничества между Россией и Индией по линии флотов.

С 2003 года военно-морские силы России и Индии провели десять учений «Индра Нэви». В 2018 году флоты двух стран отработают методы борьбы с подводными лодками, а также мероприятия по противовоздушной обороне на море. Военно-морские силы России будут представлены на учениях гвардейским ракетным крейсером «Варяг», большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев» и большим морским танкером «Борис Бутома». С индийской стороны в «Индра Нэви-2018» примут участие эсминец INS «Ранвир», многоцелевой фрегат INS «Сатпура», а также противолодочный корвет INS «Кадматт».