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В Индии начались совместные российско-индийские военно-морские учения

Политика

«Индра Нэви-2018» станут десятыми по счету военно-морскими учениями России и Индии с 2003 года

Нью-Дели, 11 декабря 2018, 11:27 — REGNUM  В индийском городе Вишакхапатнам, штат Андхра-Прадеш, начались совместные военно-морские учения России и Индии «Индра Нэви-2018». По сообщению индийского новостного издания «Ракшак ньюз», учения пройдут с 9 по 16 декабря в Вишакхапатнаме и в водах Бенгальского залива.

Министерство обороны Индии подчеркнуло, что основной целью учений является повышение оперативной совместимости военно-морских сил двух стран, а также выработка единого установленного порядка проведения операций по обеспечению безопасности на море. Представители оборонного ведомства страны также выразили надежду, что «Индра Нэви» станет очередной важной вехой в развитии сотрудничества между Россией и Индией по линии флотов.

С 2003 года военно-морские силы России и Индии провели десять учений «Индра Нэви». В 2018 году флоты двух стран отработают методы борьбы с подводными лодками, а также мероприятия по противовоздушной обороне на море. Военно-морские силы России будут представлены на учениях гвардейским ракетным крейсером «Варяг», большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев» и большим морским танкером «Борис Бутома». С индийской стороны в «Индра Нэви-2018» примут участие эсминец INS «Ранвир», многоцелевой фрегат INS «Сатпура», а также противолодочный корвет INS «Кадматт».

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Зарубежная хроника
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