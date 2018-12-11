РФ в январе снизит добычу нефти на 50-60 тыс. баррелей в сутки — Минэнерго

Москва, , 10:42 — REGNUM Министерство энергетики РФ обсудит с нефтяными компаниями до конца 2018 года вопрос о снижении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил 11 декабря журналистам глава ведомства Александр Новак.

По его словам, график сокращения добычи нефти по месяцам уже есть, он предусматривает плавное и постепенное снижение нефтедобычи в соответствии с достигнутыми договоренностями.

«Мы рассчитываем, что в январе будет минимум снижена добыча в России где-то на 50−60 тыс. баррелей в сутки», — заявил Новак.

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Напомним, 7 декабря страны ОПЕК и Россия по итогам двухдневных переговоров в Вене достигли договорённости о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

По словам главы Минэнерго, объём добычи нефти в России в октябре составил приблизительно 11,4 млн баррелей в сутки, в рамках нового соглашения РФ сократит добычу нефти на 2% по сравнению с уровнем в октябре, что составляет около 228 тыс. баррелей.

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