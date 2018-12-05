Кронштадт, Санкт-Петербург, 5 декабря, 2018, 15:32 — ИА Регнум. В 2019 году в городе Кронштадте, который входит в состав Санкт-Петербурга, начнется создание кластера Военно-морского флота России. Об этом заявил 5 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на выездном расширенном совещании по созданию учебно-научной базы ВМФ в Кронштадте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны.

Дарья Драй ИА REGNUM Кронштадт

Создание кластера ВМФ позволит «сосредоточить учебную, научную и прикладную деятельность в едином современном центре и существенно повысить её эффективность», сказал министр обороны РФ.

Создание кластера предполагает передислокацию в Кронштадт военно-морских образовательных, научных учреждений Санкт-Петербурга и формирование на их базе единого центра подготовки кадров для ВМФ. Одновременно будет обновлена инженерная, транспортная, социальная инфраструктура города, создана современная туристско-рекреационная зона, откроются интерактивные музейные площадки. Планируется восстановление фортов Кронштадта и реконструкция других объектов культурного наследия.

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Как сообщил Сергей Шойгу, за пять последних лет Министерство обороны России инвестировало в экономику Санкт-Петербурга более триллиона рублей. Министр напомнил, что с 2013 года оборонное ведомство проводит масштабное строительство и реконструкцию объектов военной инфраструктуры. В ходе этого процесса, помимо усиления обороноспособности страны, создаются новые рабочие места, повышается инвестиционная привлекательность территорий.

«Только в экономику Санкт-Петербурга по линии военного ведомства инвестировано более триллиона рублей», — сказал Сергей Шойгу. Он уточнил, что более 970 млрд рублей вложено в предприятия городской промышленности и порядка 70 млрд рублей — в совершенствование инфраструктуры.

«За последние шесть лет построено и реконструировано более 90 зданий и сооружений общей площадью около 700 тысяч квадратных метров. Примерно 80 процентов из них представляют историческую и художественную ценность», — сказал глава Минобороны России.

В частности, обновлены корпуса Военно-медицинской академии, воссоздана уникальная фундаментальная библиотека, отреставрировано более 800 предметов декоративно-прикладного искусства.

Кроме того, в Санкт-Петербурге проведена реконструкция бывшего кадетского артиллерийского — ныне Суворовского училища, Военной академии связи, Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии, Военного института физической культуры, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и связи, Центральной военно-морской библиотеки, особняка военного министра, проведена комплексная реставрация зданий Нахимовского военно-морского училища.

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Шойгу также подчеркнул, что «при проведении работ на территории города особое внимание уделяется сохранению культурного наследия и восстановлению исторического облика зданий».

«Строится Ледовый дворец на территории бывшей станции водоканала», — также сообщил на совещании министр обороны, добавив, что это сооружение будет открыто в 2019 году на День Военно-морского флота.

«По многочисленным просьбам жителей Санкт-Петербурга в следующем году на острове Бычий откроется Пансион воспитанниц Министерства обороны, который продолжит традиции первого женского учебного заведения — Смольного института благородных девиц. Произойдёт это фактически в день основания института через 250 лет», — сообщил Сергей Шойгу.

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