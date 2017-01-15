На башне Нахимовского училища в Петербурге спустя 40 лет пошли часы

За более чем столетнюю историю куранты стали свидетелями бурных исторических событий

Иллюстрация: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ по ВМФ

Санкт-Петербург, , 19:02 — REGNUM Фасадные башенные часы на здании Нахимовского военно-морского училища на Петроградской набережной Санкт-Петербурга возобновили свой ход после 40-летнего простоя. Торжественная церемония запуска часов прошла 14 января в полдень с участием командования ВМФ России, властей Петербурга, нахимовцев и ветеранов, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

Куранты Нахимовского училища, созданные знаменитой до революции петербургской часовой фирмой «Фридрих Винтер», за более чем сто лет своего существования были свидетелями многих исторических событий в Петербурге-Петрограде-Ленинграде.

«Пришлось потратить немало усилий, чтобы вернуть всё к изначальному виду и снова запустить механизм», — рассказал главный часовщик Санкт-Петербурга, хранитель курантов Петропавловского собора Андрей Кудрявцев, работавший над реставрацией часов Нахимовского училища.

Реставрационные работы заняли более двух месяцев, при этом многие детали пришлось вытачивать заново. Оплатили работы по восстановлению курантов петербургские бизнесмены.

«Возобновление хода фасадных часов на здании Нахимовского военно-морского училища — это часть важнейшей работы, которая проводится Военно-морским флотом с целью сохранения многовековых флотских традиций, традиций военно-морского образования», — отмечает Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.