Воскресенье, 15 Января 2017 года
18:29:05 МСК

На башне Нахимовского училища в Петербурге спустя 40 лет пошли часы

Общество
За более чем столетнюю историю куранты стали свидетелями бурных исторических событий
Часы на здании Нахимовского училища в Петербурге
Иллюстрация: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ по ВМФ
Часы на здании Нахимовского училища в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 Января 2017, 19:02 — REGNUM  Фасадные башенные часы на здании Нахимовского военно-морского училища на Петроградской набережной Санкт-Петербурга возобновили свой ход после 40-летнего простоя. Торжественная церемония запуска часов прошла 14 января в полдень с участием командования ВМФ России, властей Петербурга, нахимовцев и ветеранов, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

Куранты Нахимовского училища, созданные знаменитой до революции петербургской часовой фирмой «Фридрих Винтер», за более чем сто лет своего существования были свидетелями многих исторических событий в Петербурге-Петрограде-Ленинграде.

«Пришлось потратить немало усилий, чтобы вернуть всё к изначальному виду и снова запустить механизм», — рассказал главный часовщик Санкт-Петербурга, хранитель курантов Петропавловского собора Андрей Кудрявцев, работавший над реставрацией часов Нахимовского училища.

Реставрационные работы заняли более двух месяцев, при этом многие детали пришлось вытачивать заново. Оплатили работы по восстановлению курантов петербургские бизнесмены.

«Возобновление хода фасадных часов на здании Нахимовского военно-морского училища — это часть важнейшей работы, которая проводится Военно-морским флотом с целью сохранения многовековых флотских традиций, традиций военно-морского образования», — отмечает Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба архитектурного наследия
Главное сегодня
NB!
15.01.17
Против запрета рая для педофилов: «Брак с несовершеннолетними — от Бога»!
Порт-оф-СпейнТринидад и Тобаго Карибские острова Общество
NB!
15.01.17
Неизвестные забросали яйцами здание торгпредства РФ в Вильнюсе
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Общество
NB!
15.01.17
Николас Мадуро готов «защищать Родину пядь за пядью»
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
15.01.17
США — Куба: конец «политики мокрых-сухих ног»
ГаванаКуба Куба и США Политика
NB!
15.01.17
Патрушев рассказал о росте попыток взлома информационных систем РФ
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
15.01.17
Владислав КраевСмольный «подарил» Исаакий оппозиции – Главное за неделю в Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Главное за неделю Политика
NB!
15.01.17
Калуга присоединилась к обращению за запрет абортов в России
КалугаРоссия Православие Общество
NB!
15.01.17
Айтен ЮранСвященные отражения и выявления святости — ФОТО
д. КотитиртхаИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
15.01.17
В Астане арестован экс-замглавы администрации президента Майлыбаев – СМИ
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
15.01.17
Из-за непогоды в московских аэропортах отменены десятки рейсов
МоскваРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
15.01.17
Глава МИД Польши назвал «невероятными» антипольские высказывания Туска
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
15.01.17
Трамп собирается провести «сверхмощные» переговоры с Путиным в Рейкьявике
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
14.01.17
Кирилл Джавлах Иран без Рафсанджани. Что дальше?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
14.01.17
«Арсенал» уничтожил «Суонси Сити»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
14.01.17
Трамп: Спецслужбы США назвали «компромат» фальшивкой
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
14.01.17
Станислав СтремидловскийАнгела Меркель решила протянуть руку Ярославу Качиньскому
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.01.17
Ариф АсалыоглуДавутоглу признал невиновность Гюлена. Кто же сбил истребитель ВКС России?
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
14.01.17
Станислав ТарасовСтанет ли Кипр вновь единой страной
МоскваРоссия Кипрский конфликт Политика
NB!
14.01.17
Дмитрий БуяновПорок и смерть против добродетели: гений начинает и проигрывает
ТоямаЯпония REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
14.01.17
Соцопрос: большинство граждан считает, что Россию в мире боятся
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
14.01.17
Анастасия ПолозковаНефтяной транзит: «Прибалтика сама себя губит»
РигаЛатвия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Политика
NB!
14.01.17
«Хафтар – конь, на которого ставит Россия в Ливии»
РимИталия Гражданская война в Ливии Политика
ещё главное