Первый в РФ и самый крупный в мире музей батискафов открылся в Кронштадте

Кронштадт, Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Крупнейший в мире и первый в России музей малых самоходных подводных аппаратов открылся в Санкт-Петербурге. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба МО Западного военного округа.

Коллекция начала создаваться с прошлого года. Батискафы доставляли из различных регионов страны, где они находились на оснащении частей ВМФ, науных организаций и рыболовецих предприятий. Каждый из аппаратов уникален разными годами разработки и каждый в мире представлен очень малым количеством экземпляров.

В экспозиции музея на данный момент представлено шесть аппаратов. Посетители выставки могут увидеть: две сверхмалые подводные лодки «Тритон-1М» и «Тритон-2», автономный рабочий снаряд АС-22, спасательный подводный снаряд АС-5, передвижную рекомпрессионную водолазную станцию ПРС-ВМ на базе ЗИЛ-131, обитаемые самоходные аппараты типа «Риф» и «Лангуст».

С помощью представленных на выставке аппаратов можно проводить ремонтно-спасательные работы, транспортировать водолазов и осуществлять научные исследования.

Все выставленные аппараты были отреставрированы военнослужащими Ленинградской военно-морской базы и представителями судоремонтных заводов Санкт-Петербурга.

Коллекция батискафов находится под открытым небом на пристани в Кронштадте и работает в выходные дни.

Ранее сообщалось, что проект музея блокады Ленинграда был признан лучшим на Всемирном фестивале архитектуры в номинации «Культура» в Амстердаме.