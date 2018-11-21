Пансион воспитанниц Минобороны России откроется в Петербурге

Санкт-Петербург, , 08:57 — REGNUM В сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге начнет свою работу филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны России, сообщает 21 ноября «Красная звезда». Все воспитанницы пансиона будут находиться на полном государственном обеспечении. Учебное заведение для девочек разместится на Бычьем острове в дельте Невы.

«На обособленной естественными условиями территории появятся учебно-административный и спальный корпуса на 560 мест <…> бассейн, игровой спортивный и бальный залы, библиотека, медицинский пункт, другие объекты и помещения», — отмечает источник.

В программу обучения, кроме предметов школьной программы, войдет изучение четырех иностранных языков, спортивное, художественное и музыкальное образование, литературное творчество, танцы и рукоделие.

Приоритет при поступлении в Пансион воспитанниц Минобороны имеют дочери военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах, дочери погибших офицеров, ветеранов боевых действий, девочки из неполных семей.

Добавим, что Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», филиалом которого станет петербургский пансион, в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Многие его выпускницы продолжили обучение в военных вузах, стали офицерами.