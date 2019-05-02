Чита, 20 апреля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Власти Забайкалья опровергли слова одного из членов правительства, заявившего о невозможности проведения ремонта в домах ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, слова чиновника, имя которого не уточняется, опровергла врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова.

«Это великий праздник, которому всегда уделяется особое внимание. Сегодня в регионе проживает более 8 тысяч ветеранов. К большому сожалению, ветераны уходят от нас, поэтому надо успеть сделать для них все необходимое, создать комфортные условия жизни. В этой связи заявление одного из членов краевого правительства о невозможности проведения ремонта в домах ветеранов было, по крайней мере, бестактным и неправильным. С полной ответственностью заявляю, что средства для этого мы найдем. В оставшийся период времени в тех домах ветеранов, где еще не проведен ремонт, все необходимые работы будут сделаны — при непосредственном участии глав муниципальных образований и руководителей районов», — подчеркнула глава региона.

По словам Натальи Ждановой, региональному министерству социальной защиты населения поручено в кратчайшие сроки уточнить количество ветеранов, которые нуждаются в такой помощи, министерству финансов края — определить в бюджете сумму, необходимую на проведение ремонтных работ.