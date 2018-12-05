Париж, 5 декабря, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Россия выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов благодаря великолепному образованию российского лидера Владимира Путина, пишет французская газета Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По данным издания, президент России хорошо разбирается в географии и основных чертах каждого государства и народа. Так, во время выступления министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, который рассказал о поставках свинины в Индонезию, Путин напомнил, что Индонезия — мусульманская страна и свинина там запрещена.

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Вместе с тем газета привела в пример президента США Дональда Трампа, который путает Австрию с Австралией, а французский лидер Эммануэль Макрон считает, что Гвинея (территория Франции в Южной Америке) является островом. Все это свидетельствует о том, что западные политики не разбираются в геостратегических вопросах, а причина всего этого — слабое образование на Западе, подчеркивает Figaro.

При этом подобные ошибки приводят к геополитическим катастрофам, расплачиваться за которые должно все мировое сообщество, поскольку даже появление террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является результатом политики Соединенных Штатов в Ираке в 2003 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее внешнеполитический обозреватель Михаэль Туманн в своей колонке в немецкой газете Zeit-Online написал, что «авторитарные режимы сейчас демонстрируют удивительную выносливость, поэтому на либеральном Западе должны разъяснить это и прекратить спекуляции об их конце».

По его словам, еще недавно немецкие политики высказывали ожидания, что в скором времени не вынесут вызовов и рухнут режимы в России, Китае, Турции, Сирии. С момента распада СССР и «арабской весны» на Западе появилась надежда, что «авторитарные режимы» автоматически рушатся при наличии серьезных проблем. Однако это не оправдалось.

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