На Западе ужаснулись выносливости России и Сирии — Zeit-Online

Берлин, , 10:37 — REGNUM «Авторитарные режимы сейчас демонстрируют удивительную выносливость. На либеральном Западе должны разъяснить это и прекратить спекуляции об их конце», — пишет внешнеполитический обозреватель Михаэль Туманн в своей колонке в немецкой газете Zeit-Online 16 ноября.

Автор пишет, что еще совсем недавно немецкие политики высказывали ожидания, что в скором времени не вынесут вызовов и рухнут режимы в России, Китае, Турции, Сирии. С момента распада СССР и арабской весны на Западе появилась надежда, что «авторитарные режимы» автоматически рушатся при наличии серьезных проблем. Однако это не оправдалось.

«В последние годы проявилась поразительно ужасающая выносливость авторитарных режимов», — констатирует Туманн.

«Ряд западных наблюдателей ожидал, что России в 2014 году коктейль из санкций, низких цен на нефть, экономического спада и растущих репрессий заставят президента Владимира Путина пойти на уступки или даже приведут к его свержению. Произошло противоположное. Россия пережила тяжелый экономический кризис, национальный доход значительно упал, но Путин остался непререкаемым».

Авторитарные правители лучше знают, как пользоваться цифровой эпохой, уверяет Туманн. Цифровой контроль распространяется на «тоталитаризм 4.0». По словам автора, российские, китайские или турецкие государственные средства массовой информации (СМИ) постоянно указывают на угасание западной модели, чтобы приукрасить собственную действительность.

Михаэль Тумман считает, что смертельная ошибка западных наблюдателей — обращать внимание только на слабые стороны «авторитарных» режимов. Им стоит сконцентрироваться на их потенциальных успехах и силе притягательности.

Контролируемые режимами СМИ с жадности рисуют сценарии краха Запада и Европы. Будем надеяться, что они ошибаются также, как ошиблись и западные политики, предсказывавшие конец диктатур, заключает автор.