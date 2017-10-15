Ткачёв вызвал смех Путина, рассказав о поставках свинины из ФРГ в Индонезию

Москва, , 08:03 — REGNUM Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв во время совещания по развитию сельскохозяйственного сектора оговорился, перепутав Южную Корею с Индонезией, чем вызвал смех президента России Владимира Путина. Совещание проходило накануне, 14 октября.

Министр Ткачев рассказывал президенту и собравшимся о том, как Германия экспортирует продукты своего животноводства в разные страны. В частности, Ткачёв рассказал, что Берлин ежегодно сбывает более 3 млн тонн свинины на рынках Китая, Индонезии и частично Японии.

На это Владимир Путин заметил Ткачеву, что Индонезия — мусульманская страна и свинина там запрещена.

Ткачёв невозмутимо меняет Индонезию на Южную Корею и добавляет:

«Хорошо, Южная Корея… какая разница?»

После этой ремарки Ткачева Путин уже не может сдержать смех и даже закрывает лицо руками.

Стоит отметить, что в Индонезии местные законы на самом деле не запрещают ввоз и потребление свинины, но в силу того, что подавляющее большинство населения составляют мусульмане, свинину там почти никто не потребляет. Этот вид мясной продукции используется только гостиничном бизнесе, рассчитанном на иностранных туристов.

Примечательно, что Ткачёв уже не первый раз пытается экспортировать свинину в мусульманскую страну. В 2016 году министр сельского хозяйства, докладывая об успехах российского свиноводства заявил, что ему необходимо выходить на новые рынки, в числе которых он назвал Иран. Это вызвало недоумение у президента.