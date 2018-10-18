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Лавров: ИГ* укрепляется в Афганистане, вплотную к союзникам РФ

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Лавров: ИГ* укрепляется в Афганистане, вплотную к союзникам РФ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Афганистан

Москва, 18 октября 2018, 08:54 — REGNUM  Россию тревожит переброска боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ирак и Афганистан из Сирии. Террористы обосновываются вплотную к союзникам РФ в Центральной Азии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT France и другим французским изданиям.

Он отметил, что свидетельства перевозки боевиков американцами встречаются всё чаще. Россия сделала соответствующие запросы в адрес США и международных структур.

Это тревожно потому, что согласуется с подозрениями многих аналитиков: Афганистан хотят превратить в новый плацдарм указанной террористической группировки. Особенно заметно её укрепление на севера Афганистана.

«То есть вплотную к Центральной Азии, к нашим союзникам и стратегическим партнерам. Это серьезнейший вопрос. Мы будем добиваться, чтобы здесь была полная ясность», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров заявил, что вмешательство США в дела Сирии нацелено на разрушение этой страны изнутри. Так, американцы стремятся создать на сирийской территории квазигосударства курдов.

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