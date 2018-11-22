Москва, 22 ноября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Больше половины жителей России (58%) считают, что кредит — это прямая дорога в долговую яму. Противоположного мнения придерживаются 19% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Чаще об опасности необдуманного кредитования говорят люди старше 45 лет (60%), мужчины и граждане с зарплатой от 45 тыс. руб. (по 61%). Положительно о кредитах отзываются женщины (21%), люди 35—44 лет (22%) и граждане с зарплатой от 25 до 35 тыс. руб. (24%).

Кредиты и скидки. Как граждане РФ экономят на базовых потребностях

За два года число жителей России, бравших хотя бы раз кредит, выросло с 28% до 37%. Наиболее часто в банки за кредитами обращаются люди в возрасте 35—44 лет. Никогда не брали кредиты 35%, это молодежь до 24 лет (73%) и граждане с низким доходом (44%).

Опрос проведен 18—20 ноября 2018 года в 436 населенных пунктах России. Опрошены 2500 респондентов старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2018 года жители России взяли рекордные 68,3 млрд рублей новых потребительских кредитов для покрытия старых, это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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