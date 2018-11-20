Темпы роста потребительского кредитования в России не замедлились – ЦБ РФ

Москва, , 11:53 — REGNUM На сегодняшний день спада темпов потребительского кредитования в России не зафиксировано. Об этом на финансовом форуме России, организованном газетой «Ведомости», заявила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева.

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По её словам, ожидаемого после повышения коэффициентов риска по необеспеченным ссудам замедления потребкредитования Банк России пока не увидел, напротив, наблюдается «некоторая стабилизация по этому рынку».

«Сам факт, что были введены меры, означает, что у банков больше подушка безопасности на случай реализации рисков», — приводит banki.ru слова представителя регулятора.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2018 года совет директоров Банка России решил повысить коэффициент риска по необеспеченным потребительским кредитам, выданным с 1 сентября 2018 года, в зависимости от процентной ставки по кредиту. В частности, по ссудам с полной стоимостью кредита от 25% до 30% будет применяться коэффициент риска 200%.

Добавим, что в начале октября также было принято решение о повышении коэффициента риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве с низким первоначальным взносом. Это коснётся кредитов, выданных с 1 января 2019 года.

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