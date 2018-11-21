Кредиты и скидки. Как граждане РФ экономят на базовых потребностях

Москва, , 12:33 — REGNUM Постоянный рост цен и сокращение доходов заставили население более обдуманно подходить к тратам — экономия стала трендом в России, считает эксперт потребительского рынка, генеральный директор Группы компаний TDI Экономия Наталья Орлова.

Как сообщалоИА REGNUM, большинство жителей России продолжают экономить. По данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), 22% населения живут в бедности и могут позволить себе минимальный набор самых простых продуктов.

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Эти 22% респондентов находятся в зоне бедности, их доходы не позволяют покупать товары сверх минимального необходимого набора продуктов. В «зоне риска» находятся 35,6% опрошенных, то есть они могут себе позволить нормальное питание и покупать одежду, однако приобретение бытовой техники и мебели вызывают сложности.

«Экономия — тренд, который начал активно развиваться в России с 2014 года. Постоянный рост цен и сокращение доходов заставили население более обдуманно подходить к тратам. Это касается всех ‑ и богатых и бедных.

В первую очередь граждане России начали экономить на поездках, развлечениях, кафе и ресторанах. За последние четыре года небывалой популярностью начали пользоваться различные сервисы, которые предоставляют скидочные и горящие предложения со сниженными ценами.

Появились специальные приложения для мобильных телефонов, которые собирают акции в различных торговых точках и объединяют их на одной платформе. Примерно на 40% стали популярнее сайты, предлагающие скидки по купонам. Около 10% населения стали пользоваться исключительно ими при планировании отдыха и развлечений.

Также увеличилась доля граждан, которых интересуют скидки и акции в продуктовых магазинах. Если в 2014 году таких было не более 8%, то в 2018 году — уже 37%. Более того, около 7% россиян стали покупать продукты питания исключительно по скидочным предложениям, обходя за один раз более двух торговых точек.

Кроме того, небывалые показатели роста демонстрируют кредитные организации: с конца прошлого года доля кредитов, выданных физическим лицам увеличилась на 18,7%. С 37 до 24% снизилась доля неактивированных кредитных карт, полученных населением в качестве бонуса при оформлении других банковских продуктов.

При этом большинство граждан России (более 94%) начинает пользоваться кредитками уже в первые два месяца после их получения. Около четверти из них тратят заемные средства не на приобретение новых товаров или услуг, а на то, чтобы дожить до зарплаты.

Все это говорит о том, что население нуждается в дополнительном финансировании, и речь здесь идет не о повышении уровня жизни, а об удовлетворении базовых потребностей».

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