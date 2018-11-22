Южно-Сахалинск, 22 ноября, 2018, 08:57 — ИА Регнум. У жителей Курильских островов вызывают недоумение и возмущение «советы» некоторых жителей центральной полосы России по поводу сдачи Курил Японии. Советуют возрадоваться и сдаваться. Приводят и аргументы — «вам там лучше будет». Курильчане в ответ советуют сначала сдать немцам Москву — по тем же основаниям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оксана Ризнич Курилы, Итуруп, утро

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Директор Курильского Краеведческого музея, писатель и художник Оксана Ризнич, разместила на своей странице в Фейсбук очень эмоциональное, полное негодования обращение к всевозможным «советчикам».

""Советчики» из Москвы, Твери и даже Киева настоятельно рекомендуют курильчанам возрадоваться, сдать Курилы Японии и жить счастливо. Аргумент один: «там же лучше». Есть и другие мнения тех, кто никогда не был на Курилах и вообще — на Дальнем Востоке. Они также никогда не бывали в Японии. Их довод: «пусть забирают, я все равно никогда не ела крабов».

Страна обсуждает, почему Россия не должна потерять Курилы. Всерьёз. Доводы всякие собирает. Пишут комментарии:

«Пусть отдадут, местным жителям с японцами будет лучше».

«Пусть отдадут, я всё равно никогда не ела камчатского краба».

«Пусть отдадут, потому что нам всё равно ничего не достанется».

Кроме как пожрать и набить собственный карман, у идиотов нет больше никаких устремлений в жизни. Россия не должна потерять Курилы потому, что просто — они есть у России. Всё! И когда я читаю всю эту чушь, мне хочется начать рассуждать так же, как рассуждают идиоты:

«А нужна ли нам Москва? Подумайте сами? Нужна? Зачем? Десять аргументов, пожалуйста, списком. Давайте отдадим? Японцам, китайцам, немцам — и чего во время Второй мировой не отдали? Москвичам точно ведь лучше будет под немцами — порядок будет. Кому еще нужен кусок российской территории? Хабаровчанам будет ведь хорошо с китайцами. Жителям Карелии будет очень хорошо с финнами. Киевляне тоже курильскую тему с энтузиазмом обсуждают. Ну, этим-то уже давно хорошо. Ну, не нужны вам наши Курилы — сидите спокойно в своих городах, ешьте кильку в томате и не лезьте! Ишь, острова они раздают! Землевладельцы чертовы!» — написала Оксана Ризнич.

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Корреспонденту ИА REGNUM удалось дозвониться до Оксаны Ризнич, несмотря на то, что не везде на островах хорошо работает сотовая связь.

«А вот мы сейчас у них и спросим. Эй, хлопцы, как вы относитесь к передаче Курил Японии?» — окликнула она прохожих.

«Никак не относимся. Это Москве делать нечего, а у нас работа. Как мы можем относиться? Отрицательно, конечно», — ответили прохожие.

«Ну, вот, видишь? Тут народ занятой, рабочий, им глупости обсуждать некогда. Никто не верит в такую возможность. Потому так спокойны. Да и как вообще можно в такое верить? Вот тут на днях бабушка на остановке мне говорит, мол, больницу построили. И тут же спрашивает — неужто прямо с больницей японцам и отдадут? Не отдадут, говорю. Она сразу и успокоилась — говорит, ну и хорошо, а то ишь, «намылились», — смеётся Оксана.

«Я вот одного не пойму: откуда взялись все эти комментаторы? Впечатление, что сидели много лет и только и думали, как бы нашу курильскую жизнь улучшить путем передачи нас японцам. Нет, ну, а?! И ведь большинство-то — ни уха, ни рыла в том, что такое Курилы. А Курилы — это наша земля. Наша. Какие вообще могут быть разговоры о передаче их Японии? Сколько лет та Япония владела Курилами? Несчастные 90 лет? Из них лет 40 от силы она здесь что-то делала. Тут люди живут. Живут! Государственная граница оформлена и признана всеми странами. Ну, кроме Японии. Ну, так и чёрт с ней! Японцы же визы оформляют, когда приезжают сюда? Значит, тоже признают. Да почему мы вообще должны это обсуждать?!» — возмущается она.

Не первый год между Курилами и японским Хоккайдо существуют безвизовые обмены. Жители Курил ездят в Японию, японцы — на Курилы. Люди — обычные люди — общаются между собой. И прекрасно знают цену разговорам разных политиков про то, как «горюет вся японская нация по поводу нерешенного курильского вопроса».

«Да японцы в большинстве своем и не знают, что это такое — вот вся эта проблема! Японские бизнесмены — те да, горюют. Но не по поводу принадлежности Курил, а по поводу того, что их правительство не даёт им зарабатывать деньги! Они бы с радостью вели бизнес на Курилах — на российских Курилах! А господин японский премьер Синдзо Абэ вообще, похоже, решил подменить реальную работу на благо Японии и японцев борьбой за решение проблемы надуманной. Пусть вон идёт Хоккайдо развивает! Это ж из Москвы кажется, что там, на Хоккайдо, рай. А там очень давно — не рай. Там помоек и разваленных зданий едва ли не столько же, сколько на Курилах. Рыбацкий бизнес фактически похоронен, дети рыбаков уезжают из родного дома в Токио, потому, что не видят перспектив на Хоккайдо. Вот куда надо приложить свою энергию мистеру Абэ! А то у меня создаётся впечатление, что мы, курильчане, знаем о проблемах Хоккайдо больше, чем японский премьер. Пусть мистер Абэ идёт и занимается развитием своей страны — у него там работы непочатый край. И японцы, я уверена, оценят это куда больше, чем надуманную проблему «северных территорий». Потому, что эта «проблема» — и не проблема вовсе. Это личные амбиции Абэ — и не более того. И когда мне говорят «японцы настаивают на передаче Курил», мне становится просто смешно. Простые японцы, обычные люди, совсем не того хотят от своей власти. И в этом мы, россияне, очень похожи с японцами — мы ведь тоже, как и они, хотим от своих политиков реальной работы, а не придуманных ими «проблем», — убеждена Оксана Ризнич.

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По поводу некоторых «экспертов» по Курильскому вопросу у Оксаны Ризнич, как и всех остальных курильчан, мнение однозначное: «предатели».

"К нам тут делегация в 90-х приезжала, когда Ельцин вознамерился острова подарить. Так народ на митинг собрался, всех этих приезжих просто послали. И опять пошлют», — уверена директор Курильского Краеведческого музея.

Есть у курильчан и большие претензии к российскому правительству по части обустройства Курил.

«У нас ведь безвизовые обмены давно. И просто по путёвкам ездим, и в гости к друзьям. И главное, что мы увидели в Японии и видим постоянно, — это то, что все разговоры о сложностях в развитии Курил — просто пустая болтовня чиновников. И коррупция, конечно. Почему между всеми японскими островами нет проблем с транспортной доступностью? Почему в Японии могут строить нормальные дома для местных погодных условий, а у нас — нет? В Курильске сделали капитальный ремонт фасадов домов — там уже всё ржавчиной покрыто. Вот о чём власть думать-то должна. А не о том, как раздать земли, которые не ими собраны и на развитие которых у них просто не хватает ума. Делайте Курилы такими, как лучшие острова Японии! Сделайте весь Дальний Восток, который вы так усиленно развиваете, таким и лучше! А разбазаривать земли — ума много не надо», — считает Оксана Ризнич.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области люди возмущены самим фактом переговоров о возможной передаче Курил Японии. Сахалинское региональное отделение КПРФ выступило с официальным заявлением, в котором особо подчеркнуло:

«Не может быть никакой «проработки вопроса» по Курилам!»

Коммунисты потребовали от главы государства Владимира Путина ясного и четкого ответа — да или нет — по поводу возможной передачи части Курильских островов Японии.

Инициативная группа общественников на Сахалине начала сбор подписей против передачи Курил Японии.

Против разбазаривания российских территорий выступают российские учёные, общественные деятели, просто граждане страны.