Шикотан, который Хрущев хотел отдать Японии, живет и развивается

Анатолий Кошкин, , 13:37 — REGNUM

Автор опубликованного в центральной газете Японии «Асахи симбун» материала рассказывает о посещении южнокурильского острова Шикотан, который Никита Хрущев хотел в 1950-е годы отдать японцам. Остров входит в Малую Курильскую гряду, которую в Токио считают уже находящейся у них чуть ли не «в кармане». Не «забирают» лишь потому, что боятся продешевить, а потому требуют безо всяких оснований присовокупить к Малой гряде еще и самые крупные и освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп, которые Японии никогда и никто, во всяком случае официально, «отдавать» не обещал и не собирался — ни Хрущев, ни Горбачев, ни Ельцин, ни Путин. Хотя в нарушение российского суверенитета в совместных заявлениях с японскими лидерами все эти политики под нажимом японцев фактически признавали эти территории «объектом спора».

Статья называется «Нам не нужна помощь Японии. Справимся своими силами». Это — мнение жителей Шикотана в ответ на широко пропагандируемые, а то и навязываемые планы «совместной хозяйственной деятельности» на южнокурильских островах, которые японские власти законодательно «закрепили» за собой и требуют от русских это признать.

Публикации предпослана преамбула, которая гласит:

«Роскошная «Шикотан арена», новая участковая больница, благодаря которой жителям острова не придется ехать на Сахалин на обследование, планы по строительству взлетно-посадочной полосы… В Советско-японской декларации 1956 года говорится о передаче Шикотана и Хабомаи Японии после заключения мирного договора. Но местные жители скептически относятся к такому варианту».

Описав хорошо оборудованный на современном уровне спортивный центр, где дети под руководством тренера увлеченно занимаются «популярным боевым искусством, которое было разработано в армии для рукопашного боя» (видимо, самбо), автор статьи Хитоки Накагава сообщает, что «Шикотан арена» открылась в марте 2017 года. Она была построена в соответствии с проектом социально-экономического развития Курил, который разработало правительство России в рамках программы регионального развития.

Автора впечатлило и то, что в соответствии с федеральной программой социально-экономического развития на Шикотане стремительными темпами развивается инфраструктура. В июле 2015 года в Крабозаводском открылась участковая больница. Есть терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, стоматологическое и гинекологическое отделения. Было даже установлено оборудование для маммографии и так далее, которого раньше на острове не было. Теперь не нужно ехать лечиться на Сахалин.

В мае этого года открылся новый детский сад. Губернатор Сахалинской области Кожемяко (теперь уже бывший — А.К.) также намерен построить взлетно-посадочную полосу. В августе 2017 года на Шикотане была создана первая особая экономическая зона на южных Курилах. Реализуется проект строительства рыбоперерабатывающего завода.

«Появилась особая экономическая зона, и население острова стало увеличиваться. Скорее всего, Шикотан продолжит развиваться», — уверенно сообщил японскому корреспонденту глава администрации села Малокурильского Сергей Усов.

А что же соседняя Япония? Цитируем статью в ведущей газете Страны восходящего солнца:

«Около 20 лет назад к Японии на Шикотане относились хорошо. Когда в 1994 году произошло землетрясение, постсоветская Россия находилась в экономическом и социальном хаосе. Помощь от российского правительства пришла с опозданием, что вызвало еще более негативные чувства островитян, которые были близки к разочарованию Россией.

В свою очередь Япония активно помогала: направила большое количество продуктов и медикаментов, построила клиники и электростанции. Тогда многие островитяне выступили за передачу островов Японии.

Тем не менее после того, как в 2000 году к власти пришел Путин, российская экономика начала развиваться благодаря высоким ценам на нефть. Социальная обстановка стабилизировалась. Президент Путин занял активную позицию в отношении развития Дальнего Востока, и количество жителей островов, которые хотели войти в состав Японии, уменьшилось».

Ну что же, вполне объективная оценка, дающая японскому читателю возможность поразмыслить, удастся ли японским властям теперь в изменившейся не в их пользу обстановке обещаниями лучшей жизни убедить жителей южнокурильских островов согласиться перейти в японское подданство или покинуть за хорошее вознаграждение острова, для многих из которых они являются родиной.

Газета напоминает читателю, что договоренность о «совместной хозяйственной деятельности на северных территориях (так в Японии называют российские южнокурильские острова — А.К.) была достигнута между президентом РФ и премьер-министром Японии еще в декабре 2016 года, но тем не менее на островах энтузиазм ощущается не сильно».

Автор указывает, что глава администрации Сергей Усов, как и жители острова, проявляет настороженность по поводу Японии: «Мне не интересны темы, связанные с японцами. Если они будут что-то делать, они потребуют что-нибудь взамен». Также он подчеркнул:

«Я за совместную хоздеятельность, если она будет затрагивать такие сферы, как энергетика, туризм и переработка мусора. Дело в том, что Япония обладает более продвинутыми технологиями, чем Россия. Что касается рыбной промышленности, то в сотрудничестве с Японией мы не особо нуждаемся. Япония опустошает рыбные ресурсы».

Не смог автор обойти и неожиданное и обескуражившее японцев предложение президента Путина перестать увязывать подписание мирного договора с удовлетворением японских необоснованных и, скажем прямо, оскорбительных для России и ее народа территориальных требований. По мнению Накагава, «за твердой позицией Путина стоит стремительное развитие северных территорий, а также уверенность в том, что местные жители поддержат эту программу».

Токио