Сахалин собирает подписи против передачи Японии Курильских островов

Южно-Сахалинск, , 05:56 — REGNUM На Сахалине начат сбор подписей против передачи Японии Курильских островов. К жителям островного региона присоединяются граждане и других регионов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: КПРФ: не может быть никакой «проработки вопроса» по российским Курилам!

«Наша инициативная группа разместила в СМИ Сахалина обращение, адресованное президенту России Владимиру Путину, в котором выразила непреклонную позицию по вопросу принадлежности российских Курильских островов. Мы выразили сомнения в правильности позиции главы российского государства, которую он озвучил на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Мы просим не допустить передачи Курильских островов Японии», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарёв.

Сахалинцы обеспокоены невнятной позицией президента России по Курилам:

«Эта позиция не проясняет почему Россия, теряя лицо и вопреки своим национальным интересам, должна идти на поводу у подмандатной США территории?» — говорится в обращении.

«Обращение сегодня подписывают самые разные люди. Это и сахалинские учёные, и общественные деятели. Мы разместили обращение и в социальных сетях. Сегодня на мою электронную почту приходят письма от людей со всех уголков Сахалинской области. Пишут педагоги, учителя, водолазы, рыбаки. Присоединяются и жители других регионов России. Обращение подписал и профессор, доктор исторических наук Анатолий Кошкин, капитан первого ранга в отставке Вячеслав Зимонин, другие жители России», — добавил Сергей Пономарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинское региональное отделение КПРФ выступило с официальным заявлением, в котором выразило категорическое несогласие с любыми переговорами, касающимися принадлежности Курильских островов.

«Не может быть никакой «проработки вопроса» по российским Курилам! Мы выступаем против передачи российских территорий иностранным государствам. Более того, пересмотр границ всегда является следствием либо войн, либо распада государства. Ни первое, ни второе для нас неприемлемо. У нас существует опасение, что за передачей островов может последовать цепь негативных событий на международной арене, которые окончательно подорвут авторитет российского государства», — заявили коммунисты Сахалина.