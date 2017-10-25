Анатолий Кошкин, , 12:31 — REGNUM

Курильские острова являются частью границы РФ, которая не только служит линией пограничного размежевания с Японией, но и представляет собой естественный передовой рубеж защиты всего дальневосточного побережья России, позволяющий контролировать всю акваторию Охотского моря, обеспечивать свободный выход российского военно-морского флота в Тихий океан. При этом особую важность имеют незамерзающие и глубоководные проливы между южнокурильскими островами, на которые претендует Япония.

При рассмотрении военно-стратегического аспекта ситуации в зоне южнокурильских островов следует исходить из того, что Япония является военно-политическим союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в последнее время и в глобальном масштабе.

Курильские острова имеют важное хозяйственное значение. Немалую ценность представляют запасы минеральных ресурсов южнокурильских островов: углеводороды — около 2 млрд. тонн, золото и серебро соответственно около 2 тыс. тонн и около 10 тыс. тонн, титана — около 40 млн тонн, железа — свыше 270 млн тонн, серы — 117 млн тонн. На острове Итуруп имеется источник исключительно важного для электронной промышленности редкого металла рений, ежегодный вынос которого составляет 36 тонн — годовое потребление в мире. Другого месторождения рения в России нет. Курильские острова богаты местными энергетическими ресурсами, используя которые, возможно решить проблему энергообеспечения по количеству, качеству и с более низким тарифом. Особенно перспективна геотермальная энергетика, запасы которой на Курилах огромны.

Главным же богатством региона являются крупнейшие ресурсы ценных пород рыб и морепродуктов. Район южных Курил является местом, где отмечается довольно редкое явление, именуемое апвеллинг, а именно зоной встречи теплого и холодного морских течений. В результате происходит турбуленция воды и подъем с морского дна корма для рыб и морепродуктов. Это привлекает сюда огромные стада рыб. Считается, что на планете подобных мест всего десять.

Стоимость добываемых ресурсов превышает 4 млрд. долларов. В районе южных Курил в больших количествах добываются минтай, треска, навага, камбала, окуни, сайра, скумбрия, лосось, анчоус, тунцы, крабы, креветка, морские ежи, гребешок и многие другие виды. Курильские острова располагают мощной сырьевой базой для развития производства биофармацевтической продукции. В настоящее время существуют уникальные отечественные и зарубежные технологии по переработке имеющихся в изобилии на Курилах бурых, красных и зеленых водорослей, из которых изготавливаются весьма ценные биопрепараты. Единственная промысловая база в России по добыче анфельции (сырья для производства агара) имеется только на о. Кунашир в заливе Измена.

Вопрос о судьбе южнокурильских островов не может быть ограничен лишь соображениями военно-стратегических и экономических интересов. Это весьма острый вопрос чести и национального достоинства государства и народа. Происходившее в 90-е годы ослабление России, падение ее престижа и влияния в мире до сих пор весьма болезненно воспринимается населением страны, независимо от места проживания людей. Постановка японским правительством в близкой к ультимативной форме вопроса о «возвращении» Курильских островов воспринимается как проявление реваншизма, неуважение вклада СССР в победу над фашистской Германией и милитаристской Японией, стремление воспользоваться временными трудностями нашей страны для отторжения принадлежащих ей территорий.

Следует сознавать, что навязанная нам японцами и бывшим руководством страны так называемая «курильская проблема» давно переросла из дипломатической в острую проблему внутриполитической борьбы, что оказывает воздействие на расстановку политических сил в центре и в региoнах. Территориальные уступки в период сложных и болезненных социально-экономических преобразований, да еще под жестким давлением из-за рубежа, явятся социальной травмой в сознании народа, могут стать фактором внутригосударственной и международной нестабильности. Народ едва ли согласится с ситуацией, когда Россия приобретет имидж страны, по существу торгующей территориями.

Принимаемые российским правительством меры по социально-экономическому развитию Курильских островов объективно направлены на укрепление позиций России в территориальном споре с Японией.

Интерес к данному району проявляет не только Япония, но и США. Уход России с южных Курил и переход их под японский контроль могут привести к тому, что на них будут созданы новые рубежи передового развертывания объединенной японо-американской военной группировки. Такую возможность признают представители японского руководства.

Необходимо в ближайшее время принять правительственное решение о возвращении к прежней практике установления для жителей островов различного рода льгот, существенных надбавок к окладам, а также выплатам «за отдаленность». При этом важно не допустить сопровождающего повышение доходов роста потребительских цен, витка «местной инфляции». Одновременно должны быть приняты меры по созданию на островах привлекательных рабочих мест. Для успешного осуществления вышеуказанных мероприятий важно развернуть в российских средствах массовой информации кампанию по разъяснению преимуществ условий работы и жизни на островах.

С другой стороны, на межгосударственных переговорах с японским правительством следует вести честный диалог, разъяснять невозможность для России поступаться принадлежащими ей территориями. Примером такого подхода является заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он «не считает южнокурильские острова спорными». Это укладывается в положения Совместной декларации 1956 года, где говорится не о «возвращении» островов Хабомаи и Шикотан, а об их возможной «передаче» в виде жеста доброй воли. Согласие российского политического руководства вернуться к положениям шестидесятилетней давности не ведет к автоматическому переносу этих условий в наши дни, ибо с тех пор произошли кардинальные изменения, требующие специального обсуждения таких вопросов, как рыболовство в 200-мильной экономической зоне, разработка месторождений на шельфе островов, использование их в военных целях и др.

Было бы разумным эффективно использовать наметившуюся в последнее время тенденцию на развитие политических, торгово-экономических, культурных и иных связей для создания в общественном мнении обеих стран позитивного образа страны-соседа. Ибо, как показывает опыт, только при условии взаимопонимания, доверия, уважения интересов друг друга и искреннего, а не конъюнктурного, стремления к добрососедству и взаимовыгодному сотрудничеству возможны какие-либо новые идеи и подвижки в решении столь деликатных, затрагивающих глубокие национальные чувства народов территориальных проблем.