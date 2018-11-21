Курильское искушение российской власти

Москва, , 06:07 — REGNUM Если нельзя по Конституции, но очень хочется, то можно — не так ли был сделан вывод о необходимости пенсионной экспроприации? И не будет ли применен тот же метод рассуждения к «курильскому вопросу», рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Российская власть не ставит точку в переговорах с японской стороной по принадлежности Курил. В чем причина такого виляния, уж не в том ли, что воля народа заменяется в буржуазно-демократическом государстве некой суммой бизнес-интересов? Пусть даже они заключаются и не в прямой сдаче островов, но в прибыли — политической или экономической — полученной в ходе затягивания переговоров. Но пока торжествует такой подход, продолжаются и разного масштаба уступки «нашим партнерам, вроде исключения Курил из недавних учений «Восток-2017».

В целом же нетвердая позиция российских властей по вопросу наглых японских претензий заставляет задуматься о самых печальных вариантах. Бесконечное «разминание темы» Курил чревато тяжелыми последствиями, а чего стоят заверения дорогих партнеров, рассчитывающих урвать от России тот или иной кусок, убедительно показывает опыт Горбачева, который в 1991 году получил все обещания, последствия которых Россия расхлебывает до сих пор.

Читайте статью Куда деть со сцены «Курильское» ружье? и другие публикации Владимира Павленко о мировой политике.