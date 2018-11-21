Москва, 21 ноября, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Сегодня, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Развитие доступной среды, создание условий для самореализации граждан с ограничениями по здоровью, поиска достойной и интересной работы — задача всех уровней власти и общественных объединений», — говорится в приветственной телеграмме.

Президент особо подчеркнул, что участники чемпионата «Абилимпикс», ломая многие стереотипы, доказывают, что человек, оказавшийся в непростой жизненной ситуации, способен преодолеть любые обстоятельства и добиться успеха

«Чемпионат «Абилимпикс», проект открытой платформы «Россия — страна возможностей», — это яркий пример преодоления трудностей. Проект завоевал признание и популярность», — отметил глава государства и пожелал участникам соревнований удачи и вдохновения.

Читайте также: Соревнования «Абилимпикс» среди инвалидов пройдут по 73 профессиям

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Москве на ВДНХ стартовал IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Соревнования пройдут по 73 профессиям. В чемпионате принимают участие около 1200 людей с инвалидностью.

Ранее на эту тему: На чемпионат «Абилимпикс-2018» съедутся представители 83 субъектов РФ

Организации инвалидов дополнительно получат 200 млн рублей в 2019 году