Соревнования «Абилимпикс» среди инвалидов пройдут по 73 профессиям

Москва, , 11:31 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, в Москве на ВДНХ стартовал IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Соревнования пройдут по 73 профессиям в трёх категориях — школьники, студенты и специалисты, сообщили в Минпросвещения РФ.

В министерстве отметили, что в 2018 году чемпионат «Абилимпикс» стал самым массовым по количеству участников. В соревнованиях принимают участие около 1200 людей с инвалидностью в возрасте от 14−65 лет из 83 субъектов РФ.

Больше всего участников соревнований по профессиям: «медицинский и социальный уход», «малярное дело», «массажист», «обработка текста» и «поварское дело». Оценивать работу и профессиональный уровень участников чемпионата «Абилимпикс» будут более 500 экспертов. Награждение победителей состоится 23 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» состоялся с 1 по 3 декабря на ВДНХ в Москве. В нем приняли участие представители 77 субъектов РФ.

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