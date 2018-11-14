На чемпионат «Абилимпикс-2018» съедутся представители 83 субъектов РФ

Москва, , 14:45 — REGNUM В Москве 20−23 ноября состоится IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс-2018». Чемпионат станет самым массовым за годы проведения, в нем планируют принять участие 1441 человек из 83 субъектов РФ, сообщили в Минпросвещения РФ.

На проведение региональных конкурсов «Абилимпикс» выделялось порядка 3 млн рублей. В 2018 году объём финансирования региональных конкурсов превысил 100 млн рублей. За четыре года в России проведено 211 региональных чемпионатов «Абилимпикс». Их участниками стали более 13,5 тыс. школьников, студентов и специалистов в возрасте от 14 до 65 лет.

В Минпросвещения РФ отметили, проведение конкурсов «Абилимпикс» стало эффективным инструментом профориентации людей с инвалидностью и их дальнейшего трудоустройства. Это не только соревновательная площадка, но и площадка приобретения новых знаний и навыков.

IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдёт в Москве 20−23 ноября на территории ВДНХ в 75 павильоне. Соревнования пройдут по 36 основным и 14 презентационным компетенциям.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» состоялся с 1 по 3 декабря на ВДНХ в Москве. В нем приняли участие представители 77 субъектов РФ.

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