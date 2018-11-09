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Организации инвалидов дополнительно получат 200 млн рублей в 2019 году

Экономика

Госдума обсуждает проект федерального бюджета на 2019-2021 годы

Москва, 9 ноября 2018, 17:52 — REGNUM  Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку группы депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным о повышении финансирования общественных организаций инвалидов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Так, в проекте федерального бюджета на 2019 год депутаты перераспределят 200 млн рублей для финансирования общественных организаций инвалидов.

«Речь идет об увеличении объема тех средств, которые государство выделяет обществам людей с ограниченными возможностями. Общая сумма средств, выделяемых на такие общества инвалидов сегодня составляет 1,5 млрд рублей в год. В рамках второго чтения в бюджет будут заложены дополнительно 200 млн рублей. Это будет реальная поддержка организациям, которые уже многие годы каждый день оказывают помощь людям с ограниченными возможностями», — отметил Володин.

О необходимости поддержки таких организаций Володин уже заявлял ранее, в ходе совещания фракции «Единая Россия» с первым вице-премьером и главой Минфина Антоном Силуановым перед рассмотрением проекта бюджета на 2019−2021 годы в первом чтении.

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Проблемы инвалидов
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