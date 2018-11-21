Москва, 21 ноября, 2018, 04:24 — ИА Регнум. Председателя совета директоров крупного машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы», совладельца московской киностудии «ВВП Альянс» Михаила Болотина, в отличие от гендиректора концерна, зятя известного российского режиссёра Никиты Михалкова — Альберта Бакова, банкротить не будут. Арбитражный суд Москвы 20 ноября 2018 года прекратил производство по делу о его несостоятельности. Подробности решения неизвестны, так как оно пока не изготовлено и не вступило в законную силу. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры о заключении мирового соглашения по погашению имеющегося долга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Напомним, концерн, топ-менеджерами которого являются Баков и Болотин, включает в себя два десятка различных компаний, в том числе старейшие заводы оборонной промышленности. Предприятия группы базируются в восьми регионах России: Карелии, Мордовии, Чувашии, Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Курганской областях и Алтайском крае. Год назад концерн попал в информационную повестку страны в связи с имеющимися крупными долгами, которые возникли по кредитам от 2011 года. Основной кредитор — Внешэкономбанк, которому, по разным данным, группа должна от 70 до 90 млрд рублей, начал требовать возврата долга. При этом иски подавались как к отдельным предприятиям концерна, так и к их группе в рамках субсидиарной ответственности. В сентябре 2018 года 13 предприятий концерна в суде проиграли ВЭБу спор на почти 30 млрд рублей.

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Многие дела, в том числе те, где заводы группы требуют обанкротить, пока «заморожены». В августе стало известно, что оборонную часть концерна передадут в управление государственной корпорации «Ростех», в одну из компаний которой, к слову, ещё летом 2018 года ушёл работать и Альберт Баков. Для гражданских заводов концерна будет подыскан инвестор, в числе претендентов называют «дочку» кипрской Tadorix Consultants Limited — ООО «Холдинг Транспортные компоненты».

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Тем временем ПАО «Бинбанк» успел обанкротить как физлицо гендиректора группы Альберта Бакова. В начале сентября 2018 года суд ввёл в отношении него процедуру реализации имущества за имеющийся долг свыше 78 млн рублей. На сегодня Баков пытается обжаловать вердикт суда, заседание по апелляционной жалобе назначено на 5 декабря 2018 года.

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Иск к председателю правления «Тракторных заводов» Михаилу Болотину в феврале 2018 года был подан тем же «Бинбанком», но слушания неоднократно откладывались. Сумма исковых требований, послуживших основанием для иска, составила более 78 млн рублей. Известно, что всё это время шли переговоры между сторонами «по утверждению мирового соглашения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Болотин также числится руководителем и соучредителем (совместно с Альбертом Баковым) АО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы», учреждённого в Чебоксарах в конце марта 2015 года. Также Болотин входит в число участников ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы», созданного в декабре 2016 года в Чувашии.

Помимо этого, Михаил Болотин числится в числе участников московских ООО «АМХ-Инвест» (основная сфера деятельности — вложения в ценные бумаги) и ООО «ВВП Альянс» (производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ). В последнем совместно с ним компанией владеют известный российский актёр Михаил Пореченков и Альберт Баков.

Примечательно, на официальном сайте концерна «Тракторные заводы» из раздела о руководстве исчезли все данные, но появилась надпись «раздел в разработке».