Банкротство зятя Михалкова пересмотрят в декабре: дело «Тракторных заводов»

Москва, , 07:40 — REGNUM Девятый арбитражный апелляционный суд 5 декабря 2018 года рассмотрит жалобу гендиректора машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы», зятя известного российского режиссёра Никиты Михалкова — Альберта Бакова. Апелляционная жалоба принята к производству, в ней представитель топ-менеджмента концерна пытается обжаловать решение Арбитражного суда Москвы о признании его банкротом и начале реализации принадлежащего ему имущества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Альберт Баков был признан банкротом по иску ПАО «Бинбанк», поданному в феврале 2018 года. Решение было вынесено 4 сентября 2018 года, и из-за того, что в деле не было представлено доказательств соответствия Бакова требованиям для процедуры реструктуризации долга, в отношении него ввели сразу этап реализации имущества. Сумма заявленных банком претензий составила 78,091 млн рублей, она подтверждена вступившим в законную силу решением Таганского районного суда Москвы от 14.02.2017 года.

Примечательно, в середине июля 2018 года, то есть уже после начала рассмотрения иска о банкротстве, Альберт Баков был назначен временным гендиректором АО «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения», входящего в госкорпорацию Ростех. Последней передаётся концерн «Тракторные заводы».

На официальном сайте АО Баков на момент публикации числится руководителем, но без приставки «временный». Предприятие занимается научно-технической деятельностью в области разработки и производства вооружения, военной техники для различных родов войск.

Альберт Баков на сегодня также числится участником как минимум одного общества, аффилированного с концерном — ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы». Компания зарегистрирована в декабре 2016 года в Чебоксарах. Среди ее участников также Внешэкономбанк, Machinery & Industrial Group N.V. (Нидерланды), еще один представитель топ-менеджмента концерна Михаил Болотин и АО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы». Последнее учреждено в марте 2015 года Болотиным и Баковым в Чебоксарах. ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» также выступала участников восьми юрлиц, часть из которых на сегодня ликвидирована. Среди действующих — ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», ООО «Владимирский моторно-тракторный завод», ООО «Онежский тракторный завод» (в стадии ликвидации) и другие.

В отличие от Бакова, у председателя совета директоров концерна Михаила Болотина, чьего банкротства требовал тот же истец, что и в деле гендиректора, похоже, есть шанс сохранить финансовую состоятельность. 20 ноября 2018 года в Арбитражном суде Москвы должны начать рассматривать обоснованность банкротных требований ПАО «Бинбанк» к Болотину, заседания по этому делу неоднократно откладывались по ходатайству сторон. В октябре дело было отложено в связи с тем, «что переговоры по утверждению мирового соглашения находятся на завершающей стадии», что говорит о достижении компромисса между сторонами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы» представлен двумя десятками компаний в ряде регионов России: Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях. С 2017 года концерн испытывает финансовые трудности в связи с требованием Внешэкономбанка возврата крупного долга по кредитам от 2011 года. Сумма составляет почти 70 млрд рублей (по другим данным — 90 млрд рублей). В августе 2018 года, чтобы не допустить банкротства группы, включающей крупнейшие и старейшие заводы страны, было решено передать ее госкорпорации «Ростех». Она должна взять под управление оборонную часть группы, а для гражданских предприятий подыщут частного инвестора. Среди кандидатов есть и «дочка» кипрской Tadorix Consultants Limited — ООО «Холдинг Транспортные компоненты».

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Тем временем в арбитражных судах России на разных стадиях находятся десятки исков к компаниям концерна, в том числе и от ВЭБ. Многие — на суммы, исчисляемые миллиардами рублей. Один из исков — на сумму почти 30 млрд рублей, поданный ВЭБ, в середине сентября 2018 года был удовлетворён. Теперь 13 компаниям «Тракторных заводов» придётся выплачивать эту задолженность. Решение не обжаловалось.

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