Германия – против «Миротворца», Киев обвинил Москву в поджоге: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- В Германии настаивают на закрытии «Миротворца»;
- Москву обвинили в поджоге Андреевской церкви;
- Назначена дата экстренного саммита по Brexit;
- В России 10 лет будут экспериментировать над самозанятыми;
- В Ростовской области беднеют миллиардеры.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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