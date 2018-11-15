МИД Германии осудил включение Шредера в списки портала «Миротворец»

Берлин, , 09:21 — REGNUM Украинский сайт «Миротворец», который внес в свою базу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, должен быть закрыт. Об этом, как передает газета Die Zeit, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Германии.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, официальный Берлин ранее уже высказывал Киеву свою позицию по данному вопросу. Пресс-секретарь МИД Германии напомнил, что руководство Украины просили удалить скандальный сайт.

«Сейчас мы (власти Германии) говорим (Украине) о том же», — говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее скандальный сайт «Миротворец» причислил бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера к «врагам Украины».

Немецкого политика, попавшего 9 ноября в базу данных ресурса, обвинили в покушении на «территориальную целостность» Украины, а также в антиукраинской пропаганде и манипуляции общественно значимой информацией.

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