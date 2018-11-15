Госдума приняла законы о налогах на самозанятых

Москва, , 11:01 — REGNUM Пакет законов, направленных на введение нового налогового режима для самозанятых граждан РФ, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 ноября. Предполагается, что нормы, вводящие в том числе налог на профессиональный доход, позволят вывести из тени около 20−30 млн человек.

Речь идёт о специальных налоговых ставках для граждан, которые получают доход, но при этом не имеют работодателя или сотрудников в подчинении. Если их доход в год не превышает 2,4 млн рублей (или 200 тыс. рублей в месяц), то они могут воспользоваться новыми правилами налогообложения. Так, с оказания услуг или продажи товаров другим гражданам им надо будет уплатить 4% с дохода. Если речь о взаимодействии с компаниями и юрлицами, то ставка поднимается до 6%.

Для того чтобы официально стать самозанятым, гражданам достаточно установить мобильное приложение «Мой налог», которое специально для этих целей разработала Федеральная налоговая служба. Таким образом, ходить в ФНС, подавать документы и заниматься другими бюрократическими вопросами гражданам не придется. При этом, как отмечал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), регистрация будет добровольной — «ловить и заставлять» самозанятых регистрироваться никто не собирается.

Каждый зарегистрированный сразу же получает на свой счет 10 тыс. рублей, которые сможет использовать. Они оформлены как единоразовый налоговый вычет для самозанятых граждан. Далее гражданин сможет продавать товары или оказывать услуги с помощью этого приложения и формировать фискальные чеки. С них каждый месяц будет удерживаться налог 4% или 6%. Из них 1,5% автоматически будут перечисляться в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Закон также устанавливает, что за неформирование чека в первый раз грозит штраф в 20% от неоформленного дохода, а за повторное нарушение — 100% от дохода. Однако ко второму чтению профильный комитет уточнил, что первый год действия новых правил штрафы применяться не будут.

Эксперимент займет 10 лет и будет проходить только в четырех регионах РФ — Москве, Московской области, Татарии и Калужской области. Ко второму чтению профильный комитет прописал, что нормы закона и ставки налога должны сохраняться неизменными в течение всего срока действия эксперимента.

В ходе дискуссии отмечалось, что есть риски перетока ИП в самозанятые, что снизит доходы регионов.