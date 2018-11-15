Евросоюз назначил экстренный саммит по Brexit

Брюссель, , 11:06 — REGNUM В Брюсселе 25 ноября состоится экстренная встреча глав государств Евросоюза, посвященная соглашению о выходе Великобритании из ЕС, заявил глава Европейского совета Дональд Туск. Об этом сообщает 15 ноября британское агентство Sky News.

Отмечается, что Туск вместе с европейским комиссаром по внутренней торговле Мишелем Барнье представят финальный 585-страничный проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что британское правительство утвердило проект соглашения с Брюсселем об условиях Brexit.

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