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Евросоюз назначил экстренный саммит по Brexit

Политика

На встрече представят финальный 585-страничный проект соглашения о выходе Соединенного Королевства

Евросоюз назначил экстренный саммит по Brexit
Πρωθυπουργός της Ελλάδας
Дональд Туск

Брюссель, 15 ноября 2018, 11:06 — REGNUM  В Брюсселе 25 ноября состоится экстренная встреча глав государств Евросоюза, посвященная соглашению о выходе Великобритании из ЕС, заявил глава Европейского совета Дональд Туск. Об этом сообщает 15 ноября британское агентство Sky News.

Отмечается, что Туск вместе с европейским комиссаром по внутренней торговле Мишелем Барнье представят финальный 585-страничный проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что британское правительство утвердило проект соглашения с Брюсселем об условиях Brexit.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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