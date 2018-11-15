О проблемах и рисках России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Путин заявил, что Россия и Япония в постоянном контакте;
- Меркель считает, что ЕС необходимо общее правительство;
- С-400 у России желают приобрести как минимум 13 стран;
- Назван один из инструментов финансовой стабильности России;
- Известны российские города с лучшими дорогами.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/867.