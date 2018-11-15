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Набиуллина назвала один из инструментов финансовой стабильности РФ

Экономика

Для экономики РФ есть два важных источника риска: изменения в потоках капитала на финансовые рынки и колебание цен на сырье, считает глава регулятора

Алма-Ата, Казахстан, 15 ноября 2018, 08:14 — REGNUM  Купировать риски финансовой стабильности для российской экономики удается в том числе при помощи такого инструмента, как приостановка закупки валюты в рамках бюджетного правила. Об этом на VIII конгрессе финансистов в Алма-Ате заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

По словам главы регулятора, на сегодняшний день для экономики РФ есть два важных источника риска: изменения в потоках капитала на финансовые рынки и колебание цен на сырье. Одним из инструментов купирования этих рисков Набиуллина считает «приостановку валютных операций в рамках бюджетного правила».

«Уверены в том, что сможем своевременно купировать риски финансовой стабильности в ситуации возможного усиления внешних шоков», — цитирует ее слова «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Алма-Ате открылся VIII конгресс финансистов Казахстана, в котором принимают участие 300 банкиров и участников финансового рынка из 20 стран мира.

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