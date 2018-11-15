El Pais: Меркель считает, что ЕС нужно общее правительство

Мадрид, , 07:41 — REGNUM Анализируя резонансное выступление Ангелы Меркель в минувший вторник, 13 ноября, испанское СМИ подчеркивает, что ни один европейский лидер не снискал столько аплодисментов и не вызвал столько гневного свиста, сколько немецкий канцлер. Одних ей удалось заворожить, других — спровоцировать, но равнодушными не остались представители самых разных политических групп, представленных в Европарламенте.

Меркель однозначно высказалась в поддержку единой внешней и оборонной политики Евросоюза, которая увенчала бы десятилетия политической интеграции, проявлениями которой уже стали переход к евро и ликвидация границ. Единая валюта и Шенгенская зона были лишь «амбициозными проектами» в свое время, напомнила канцлер. После этого она призвала продолжить совместную работу над концепцией европейского правительства.

Таким образом, лидер Германии присоединилась к предложению президента Франции Эммануэля Макрона, которое незадолго до этого вызвало вспышку гнева у главы США Дональда Трампа. Вчера он припомнил Макрону в своем «Твиттере», что извечными врагами французов были немцы. Эхом этого высказывания стали слова Ангелы Меркель о том, что создание единого правительства Европы «покажет миру, что война между европейскими странами больше никогда не будет возможна».

Канцлер также предложила создать институт, который стал бы противовесом для европейского правительства — своего рода «совет безопасности ЕС», прообразом и примером для которого являлся бы Совбез ООН. Этот орган мог бы формироваться из представителей европейских народов на ротационной основе и имел бы право выражать общеевропейскую позицию насчет международных конфликтов.

Слова Меркель вызвали аплодисменты у сторонников европейского единства, а со стороны евроскептиков и сепаратистов послышались свистки и недовольный рев. «Меня не напугаешь, я тоже член парламента», — спокойно отреагировала политик на знаки протеста. «Свистки делают мне честь и показывают, что я права», — позднее добавила она, когда демонстрация возмущения продолжилась. Гораздо менее дипломатичной была реакция главы парламента Антонио Таяни. «Нам нужен ветеринар в зале заседаний?» — сорвался на евроскептиков итальянец.

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Бурное выражение поддержки и недовольства показало, что речь Меркель перед Европарламентом (возможно, последняя, с учетом того, что канцлер ранее наметила путь своего ухода из политики) не была рядовым эпизодом в череде заседаний, которые парламент проводит совместно с лидерами правительств, чтобы определить будущее Европы, считает El Pais. В январе 2019 года ожидается выступление испанского премьер-министра Педро Санчеса.