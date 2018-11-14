Путин: Россия и Япония в постоянном контакте

Сингапур, , 15:02 — REGNUM Отношения России и Японии развиваются поступательно. Страны находятся в постоянном контакте. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита Россия — АСЕАН в Сингапуре, сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, товарооборот между Россией и Японией в 2017 году вырос почти на 14%, с начала 2018 года — ещё на 17,7%.

В свою очередь Синдзо Абэ отметил, что с Восточного экономического форума, который состоялся в сентябре 2018 года во Владивостоке, начала осуществляться так называемая деловая миссия. Таким образом, «работа по реализации совместной хозяйственной деятельности идёт, как следует».

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили различные направления российско-японского сотрудничества и наметили общие направления взаимодействия в различных сферах, в том числе и приоритетные.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 ноября, в Сингапуре президент России Владимир Путин встретился с президентом Республики Индонезия Джоко Видодо и с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Глава Российского государства находится в Сингапуре с трёхдневным визитом (13−15 ноября).

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