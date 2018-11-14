Среда, 14 Ноября 2018 года
15:16:01 МСК

Путин: Россия и Япония в постоянном контакте

Экономика

С Восточного экономического форума начала осуществляться так называемая деловая миссия

Путин: Россия и Япония в постоянном контакте
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Сингапур, 14 ноября 2018, 15:02 — REGNUM  Отношения России и Японии развиваются поступательно. Страны находятся в постоянном контакте. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита Россия — АСЕАН в Сингапуре, сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, товарооборот между Россией и Японией в 2017 году вырос почти на 14%, с начала 2018 года — ещё на 17,7%.

В свою очередь Синдзо Абэ отметил, что с Восточного экономического форума, который состоялся в сентябре 2018 года во Владивостоке, начала осуществляться так называемая деловая миссия. Таким образом, «работа по реализации совместной хозяйственной деятельности идёт, как следует».

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили различные направления российско-японского сотрудничества и наметили общие направления взаимодействия в различных сферах, в том числе и приоритетные.

Читайте также: Путин встретился с президентом Индонезии

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 ноября, в Сингапуре президент России Владимир Путин встретился с президентом Республики Индонезия Джоко Видодо и с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Глава Российского государства находится в Сингапуре с трёхдневным визитом (13−15 ноября).

На эту тему: Путин считает Корею одним их ключевых партнёров России в Азии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
АСЕАН
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить