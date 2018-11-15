Вашингтон, 15 ноября, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Точное содержание второго пакета антироссийских санкций, которые намерен ввести Вашингтон в связи с «делом Скрипалей», пока не определено, но уже точно известно, что новые ограничительные меря будут «более драконовскими». Об этом, выступая в Heritage Foundation, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Читайте также: Меры США против России в Кремле «санкциями» не считают

Он отметил, что в настоящее время над вторым пакетом санкций идёт активная работа, однако «санкционный» набор будет выбираться с осторожностью.

«Чем более драконовские опции у вас в списке, тем более осторожно надо взвешивать pro и contra, риски», — добавил Форд.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США и ЕС были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Впоследствии они неоднократно продлевались и дополнялись. Так, 27 августа Вашингтон ввёл санкции против Москвы из-за истерики властей Великобритании, голословно обвинивших Россию в причастности к «отравлению Скрипалей».

Читайте также: В США могут отложить рассмотрение новых санкций против РФ

Американские санкции — это не «драконовские меры», а полное беззаконие

Ранее в госдепе США заявили, что подготовка Вашингтоном новых антироссийских санкций за так называемое «дело Скрипалей» потребует времени для изучения их последствий для самих Соединенных Штатов. При этом, по словам американских конгрессменов, до конца 2018 года они, скорее всего, не успеют рассмотреть соответствующий законопроект.

Добавим, что в ноябре 2018 года власти США расширили санкционный список против РФ по Украине и Крыму, добавив туда трёх физических лиц и девять организаций, включая ряд санаториев полуострова.