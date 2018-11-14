В США могут отложить рассмотрение новых санкций против РФ

Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Американские конгрессмены, скорее всего, не успеют до конца 2018 года рассмотреть законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на сенаторов.

Отмечается, что в настоящее время в конгрессе сконцентрированы на рассмотрении законопроектов о государственных расходах, сельском хозяйстве и назначениях кандидатов на должность судьи.

«У нас осталось не так много времени, — отмечает сенатор Джон Корнин. — Пришлось бы устраивать настоящую гонку и искать желающих, кто хочет остаться работать на Рождество».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в госдепе США заявили, что подготовка Вашингтоном новых санкций против РФ за так называемое «дело Скрипалей» потребует времени для изучения их последствий для самих Соединенных Штатов.

Отметим, что предыдущие санкции США ввели против России 27 августа текущего года из-за истерики властей Британии, которые голословно обвинили Москву в причастности к «отравлению Скрипалей».

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