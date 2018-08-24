Американские санкции — это не «драконовские меры», а полное беззаконие

Москва, , 12:18 — REGNUM Сложность ситуации с введением новых санкций США требует от граждан России быть предельно внимательными к информационно-смысловой стороне нынешней западной атаки против РФ, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее официальный представитель госдепа США заявил, что новый пакет антироссийских санкций, который Соединенные Штаты планировали ввести 22 августа, может начать действовать с 27 августа. США объявили о введение новых ограничительных мер против России связав их с якобы причастностью Москвы к отравлению в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Российские СМИ волнуются сами и пытаются взволновать нас по поводу новой волны американских мер давления на нашу страну. Положение, что и говорить, непростое, но кто рассчитывал, что восстановление суверенитета будет делом простым?

Вот конкретный пример. С подачи американцев, эти их новые меры и у нас почему-то стали называть «драконовскими». Между тем, как известно, «драконовские», или предельно жестокие, законы (меры, наказания) получили такое название по имени Дракона — первого законодателя Афинской республики (VII в. до н. э.). В ряду наказаний, определяемых его законами, видное место занимала смертная казнь.

Почему американский сенатор Джон Нили Кеннеди применяет это выражение в отношении американских действий против нашей страны, понятно: США считают себя мировым законодателем, имеющим право в том числе и на вынесение странам и народам смертного приговора. Но нам-то зачем ему вторить?

Да, будет новая волна американских санкций, но они для нас абсолютно не смертельны и, главное, — они суть полное беззаконие. На беззаконие надо отвечать так, чтобы впредь его носителю неповадно было его повторять — причём не только в отношении нашей страны.