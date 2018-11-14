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Меры США против России в Кремле «санкциями» не считают

Политика

Это понятие из области международного права, а действия Запада ему противоречат

Меры США против России в Кремле «санкциями» не считают
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 14 ноября 2018, 11:56 — REGNUM  Меры США и других государств против России не могут называться санкциями, так как они применяются вопреки международному праву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Санкции — это то, что соответствует международному праву, — уточнил официальный представитель Кремля в интервью телеканалу «Дождь». — В данном случае мы не признаем эти односторонние ограничения как законные санкции, мы считаем их незаконными».

Слово «санкции» в данном случае Дмитрий Песков предложил заменить термином «ограничения» или «рестрикции».

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Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США и ЕС были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. впоследствии они неоднократно продлевались и дополнялись. В ноябре 2018 года власти США расширили санкционный список против РФ по Украине и Крыму, добавив туда трёх физических лиц и девять организаций, включая ряд санаториев полуострова.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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