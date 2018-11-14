Москва, 14 ноября, 2018, 14:11 — ИА Регнум. В России, по данным на начало ноября 2018 года, число просроченных ипотечных кредитов (задержка платежей 90 дней и более) находится на исторически низком уровне и составляет порядка 1,9%. Два года назад доля просроченной ипотеки составляла порядка 3%, в 2010 году — порядка 7%, сообщается на сайте «Дом.РФ» (ранее АИЖК),

Ипотека

По словам руководителя аналитического центра «ДОМ. РФ» Михаила Гольдберга, такие показатели говорит о стабильной ситуации на российском ипотечном рынке. Рисков на рынке ипотеки не происходит. Сохраняется стабильная динамика цен на жилье.

Ставки по ипотеке в России к концу 2018 года вырастут до 10%

Отмечается, что по мере роста инфляции цены на жилье очень медленно переходят к реальному росту. «ДОМ. РФ» прогнозирует, что в 2018 году в России будет выдано ипотечных кредитов на 3 трлн рублей. В 2019 году динамика темпов роста ипотеки будет зависеть от ситуации на финансовых рынках.

Читайте также: Кто в России берет ипотеку?!

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году среднестатистический ипотечник в России, как и 20 лет назад, — это человек в возрасте 30−35 лет с семьей, имеющий одного или несколько детей, с высшим образованием, работающий специалистом или руководителем среднего звена,

На эту тему: Банки опасаются, что «в РФ рухнут цены на недвижимость»