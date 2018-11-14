Банки опасаются, что «в РФ рухнут цены на недвижимость»

Москва, , 12:02 — REGNUM Центральный банк РФ озабочен тем, что на российском рынке слишком много кредитов с низким первоначальным взносом. Об этом 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, прокомментировавший слова главы Сбербанка Германа Грефа, который не исключил повышения ипотечных ставок с начала 2019 года.

«Скорее всего, радикальных изменений не будет, и ставки, если и вырастут, то не очень сильно, — предположил Хестанов. — Озабоченность ЦБ связана с тем, что кредиты с низким первоначальным взносом (паче чаяния, начнётся снижение цен на недвижимость) попадут в группу риска. Поэтому позиция регулятора была озвучена достаточно давно и довольно чётко: ЦБ не нравится, что банки выдают слишком большое количество ипотечных кредитов, у которых маленький первоначальный взнос. Если первоначальный взнос, допустим, 10%, а цены на недвижимость упадут на 20%, то в этом случае, если произойдет дефолт заёмщика, то стоимости объекта не хватит для погашения его долга перед банком».

Нечто подобное, как рассказал экономист, в начале 1990-х годов случилось в Японии, где тоже было очень много кредитов с низким первоначальным взносом, и когда цены сильно упали, это привело к массовым дефолтам и, как следствие, накоплению проблем у банков.

«Это беспокоит и нашего регулятора, — продолжил экономист. — ЦБ поднял норму резервирования, и это сделало кредиты менее выгодными для банков, и банки для того, чтобы компенсировать падение своей прибыли, поднимают ипотечную ставку. А дальше люди уже решают — либо платить большую ставку, либо копить деньги с целью иметь больший первоначальный взнос. Соответственно те, для кого время важнее, скорее всего, согласятся с повышенной ставкой, а те, у кого ситуация позволяет спокойно выбирать, скорее всего, будут копить на больший первоначальный взнос, чтобы попасть в другую категорию с другой ставкой. Это нормальная практика. Кроме того, вряд ли этот рост ставок превысит 1−2%».

Напомним, как стало известно ранее, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не исключает повышения ипотечных ставок с начала 2019 года в связи с решением Банка России повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.

«Пока есть один показатель по поводу повышения ставок с нового года — это повышение резервирования для ипотечных кредитов с маленьким первоначальным взносом. Сейчас мы ведём работу с ЦБ, и если это положение будет изменено, то ставки не изменятся или изменятся незначительно. Если же нет, то, возможно, с 1 января эта достаточно чувствительная тема получит некоторое развитие в повышении ставок», — сказал Греф.