Кто в России берет ипотеку?!

Москва, , 11:27 — REGNUM С момента появления ипотеки в России наблюдается значительная эволюция заемщика. Единственное. что не изменилось с момента принятия в 1998 году «Закона о ипотеке», — это семейный статус. В 2018 году среднестатистический ипотечник в России как и 20 лет назад — это человек в возрасте 30−35 лет с семьей, имеющий одного или несколько детей, с высшим образование, работающий специалистом или руководителем среднего звена, сообщается на сайте «Дом.РФ».

В основном ипотека берется на покупку квартиры на вторичном рынке в доме, построенном в последние 20 лет. Размер первоначального взноса составляет около 20−30%. Средняя сумма кредита составляет порядка 2 млн рублей.

При этом в агентстве отмечают, что если в 90-х годах кредиты брали люди с большим валютным доходом, то сейчас ипотека стала доступным для граждан со средним доходом. Кроме того ипотека помолодела. Если в 2000—2005 гг. доля заемщиков в возрасте 30 лет составляла менее 15%, то в 2013—2017 гг. их доля достигла почти 50%. Если 20 лет назад кредиты брали только в валюте, то сегодня в рублях.

Кроме того, за 20 лет изменился и доход ипотечника из-за повышения ее доступности с очень высокого до среднего. Также за этот период сократился и срок кредита: в 2000—2005 гг. — менее пяти лет, в 2013—2017 гг. — семь лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в России в январе-августе 2017 года банки выдали гражданам более 600 тыс. ипотечных жилищных кредитов. За это же период в 2018 году объем выданных ипотечных кредитов превысил 1 трлн рублей.

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