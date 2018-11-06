Ставки по ипотеке в России к концу 2018 года вырастут до 10%

Москва, , 14:31 — REGNUM Ипотечные ставки в РФ к концу 2018 гола отыграют снижение и вернутся к ставке в 10−10,25%. Рост произойдет. потому что в сентябре усилилась волатильность курса рубля и ЦБ РФ повысил ключевую ставку впервые с декабря 2014 года до 7,5% годовых, сообщили в «Дом.РФ» (ранее АИЖК).

В частности, ВТБ с 6 ноября 2018 года повышает ставки по ипотеке также на 0,4%. Планируют пересмотреть ставки банки «Открытие» и «Дельтакредит». Уже повысили ставки по ипотеке госкорпорация «Дом.рф», Газпромбанк, «Абсолют банк», Райффайзенбанк.

При этом эксперты отмечают, что рост ставок пока никак не отразился на спросе со стороны жителей России. Прогнозируется, что до конца 2018 года объем выданных кредитов составит 3,1 трлн рублей. В то же время повышение ставок на ипотеку сдержит рост ипотечного кредитования в 2019 году.

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В «Дом.РФ» прогнозируют, что 2019 году возобновление снижения ставок по ипотеке может произойти во втором полугодии, но снижение ставок по ипотеке ниже 8% к 2024 году сохраняет актуальность. Напомним, в начале 2018 года (в январе) ипотечная ставка была 9,85%. Впервые же ниже 10% ставка опустилась в октябре 2017 года. Исторического минимума средняя ставка по ипотеке достигла в сентябре, за месяц уменьшившись всего на 0,01 процентного пункта, до 9,41%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года президент России по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» дал правительству РФ снизить ставку по ипотеке до 6% для семей с четырьмя детьми.

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